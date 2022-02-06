Учёные рассказали, как физическая нагрузка влияет на риск заражения COVID

Регулярная физическая нагрузка может способствовать снижению риска заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные исследования, которое было опубликовано испанской Университетской клиникой Наварры. Как отмечается, при физической активности вырабатываются гормоны, которые помогают организму лучше сопротивляться заражению.

Гормоны, вырабатываемые <...> во время физических упражнений, снижают возможность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток при инфекции, — отмечается в пресс-релизе.

Профессор Наталья Пшеничная считает, что возникновение новых штаммов коронавируса в будущем возможно, скорее всего, они будут более заразными, но менее тяжёлыми. Она добавила, что при таком сценарии существующих мер борьбы с COVID может оказаться достаточно.

Вирусолог Анатолий Альтштейн полагает, что заболеваемость COVID в России в скором времени пойдёт на спад. При этом он уточнил, что вирус полностью не исчезнет. С учётом большого количества переболевших и вакцинированных иммунизация будет продолжаться, поэтому пандемия перерастёт в сезонное заболевание.