Учёные рассказали о самых эффективных масках для защиты от коронавируса

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Американские учёные выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от COVID-19. Респираторы № 95 обеспечивают защиту на 98%.

Исследователи пришли к выводу, что разные типы защитных средств кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности. Лучшие показатели оказались у медицинских изделий, сообщает Eurekalert.

Самыми надёжными оказались респираторы № 95 (98% защиты). При этом процедурные маски обеспечивают от 38,5% до 80% защиты, в зависимости от способа фиксации. Так, эффективность возрастает, если поверх маски натянуть нейлоновый чулок (80% защиты) или закрепить её с помощью канцелярских резинок (78%).

Если просто прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли, то эффективность резко возрастает с 38% до 60%. Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками — 71,4% защиты.

Из бытовых масок самыми эффективными оказались двухслойные нейлоновые: в зависимости от наличия нетканой вставки они обеспечивают от 74% до 79% защиты. А вот хлопковые банданы показали более скромный результат — около 50%, маски из полиэстера — почти 40%, балаклавы из того же материала — 38%. Маски из нетканого полипропилена показали результат в 28,6%, а трёхслойные хлопковые — всего 26,5%.

Ранее японские учёные из Университета Фукуоки пришли к выводу, что пластиковые экраны, надетые на лицо, не защищают от заражения коронавирусом. Они проанализировали движение потоков воздуха вокруг щитка, которое возникает при чиханье рядом инфицированного человека без маски, и доказали, что вирусы всё равно проникают под экран.

Как писал NEWS.ru, американские врачи предложили использовать пластиковые экраны в качестве альтернативы маскам для защиты от коронавируса. По мнению учёных из Университета Айовы, это средство удобнее как в носке, так и с практической точки зрения.