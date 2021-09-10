Учёные рассчитали риск смерти от COVID-19 без прививки

Американские ученые установили, что непривитые от коронавируса умирают в 11 раз чаще вакцинированных в случае заражения. Исследование проводилось более чем на 600 тыс. пациентов. Результаты опубликовало The Hill.

Случаи заболевания проанализировали специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Непривитые также в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом и в 10 раз чаще нуждаются в госпитализации.

CDC продолжит делать всё, что в наших силах, чтобы увеличить показатели вакцинации по всей стране, работая с местными сообществами и доверенными посланниками, а также предоставляя консультации по вопросам уверенности в вакцинах, чтобы люди имели информацию, необходимую для принятия осознанного решения, — завила в связи с этим директор Центров Рошель Валенски.

Также учёные предоставили данные по эффективности защиты вакцин в разных возрастных группах. Вакцины мРНК эффективны на 79,8% среди тех, кому 65 лет и выше. Эффективность в группе от 18 до 64 лет — 95,1%.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех штаммов COVID.