Учёные раскрыли связь группы крови с течением коронавируса

Люди со второй группой крови склоны к более быстрому заболеванию COVID-19, чем остальные. Информацию этом сообщил в интервью «Известиям» врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин. По его словам, такой вывод был сделан после проведения большого числа различных исследований и тестов. Однако, врач отметил, что полученные результаты пока нельзя ещё применять на практике, так-как требуется еще ряд проверок.

В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к коронавирусу у людей со второй группы крови и самой низкой — у людей с первой группой, — заявил он.

В России 27 марта за сутки госпитализированы 2203 человека с коронавирусом. Это на 48,5% меньше показателя предыдущего дня. Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 79 регионах, повышение — в шести, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа выявлено 23 280 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 был обнаружен более чем у 17,7 млн россиян.

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказали, что в ближайшее время в России начнутся испытания поливалентной вакцины от COVID-19. Она разработана на основе нескольких штаммов и должна защищать организм от новых разновидностей инфекции, а также мутаций «омикрона».