https://static.news.ru/photo/80a347c0-3eb3-11ea-af6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press

Группа учёных из Гарвардского университета в США по итогам многолетнего исследования пришла к выводу, что низкоуглеродная диета сама по себе не приведёт к долголетию.

Как отметили американские научные сотрудники, на состояние здоровья человека влияние оказывает качество жиров и углеродов, а не их количество.

Исследование проводилось на протяжении 15 лет, в нём приняли участие свыше 37 тысяч граждан США. В течение указанного срока учёные анализировали состояние здоровья американцев, определяли рацион их питания с точки зрения приближённости к низкоуглеводной или низкожировой диете.

Выяснилось, что к долголетию приводит потребление продуктов высокого качества. А от того, какой именно диете человек отдаёт предпочтение, продолжительность жизни не зависит.

Те, кто ограничивает употребление углеводов, редко при этом включая в рацион белый хлеб, очищенный рис, сладости, сладкие напитки и другие вредные для здоровья продукты, могут не дожить и до 40 лет. Если же общий уровень потребления жиров не высок, но в рацион входят насыщенные жиры, источниками которых являются красное мясо, молочные продукты, то риск преждевременной смерти на 6% выше среднего.

Шансы человека продлить свою здоровую жизнь повышаются, если рацион питания составляет диета с низким содержанием жиров или углеродов в совокупности с потреблением полезных продуктов высокого качества, передаёт выводы учёных «Профиль».

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из Швеции провели наблюдения за 20 тысячами пациентов в больницах и выяснили, какими заболеваниями страдают люди, у которых высокое содержание жира на животе.