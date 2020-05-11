Учёные прогнозируют новую пандемию после коронавируса

https://static.news.ru/photo/d1a961e2-940b-11ea-9395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cyrus Mccrimmon/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Английские и американские учёные сообщили, что после пандемии коронавирусной инфекции мировое население может ждать новая пандемия.

Специалисты считают, что невнимательное отношение к туберкулёзу на фоне всеобщего внимания к коронавирусу, может спровоцировать эпидемию этого заболевания.

Туберкулёз — это заразная болезнь, которая переносится по воздуху, поэтому каждый человек, у которого его не смогли выявить и вылечить, будет заражать других: получится эффект снежного кома, — привела слова исследователя Лучики Дитиу газета «Известия».

Она добавила, что лекарства от туберкулёза есть, но полноценной вакцины не существует.

У нас нет вакцины от туберкулеза, нет вакцины от ВИЧ, нет вакцины от малярии, и из всех этих болезней туберкулёз самая давняя, — привели слова Лучики Дитиу в газете «Коммерсант».

Самое большое количество заболевших туберкулёзом — среди населения Индии (более 514 тысяч человек), Кении (12 тысяч) и Украины (2,3 тысячи человек). Исследователи спрогнозировали, что в этих странах может начаться вспышка заболевания, а затем распространиться на весь мир.

По оценкам учёных, в период с 2020 по 2025 годы смертность от туберкулёза может составить 1,4 млн человек, а количество заболевших может превысить 6 млн человек.

Исследования проводили специалисты из Агентства по международному развитию США, Имперского колледжа Лондона, Университета Джонса Хопкинса и Avenir Health.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вероятной вспышке туберкулёза в стране. Он объяснил, что на Украине серьёзный дефицит финансирования противотуберкулёзных учреждений. Министр отметил, что если ситуация не изменится, то в ближайшие два-три года рост заболеваемости туберкулёзом составит 30%.