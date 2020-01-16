https://static.news.ru/photo/06972822-38f8-11ea-8963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От сепсиса ежегодно умирает 11 млн человек в мире. Об этом говорится в Докладе о глобальном бремени болезней, опубликованном в журнале Lancet. По словам учёных, количество летальных исходов от заражения крови больше, чем от рака.

По данным учёных Питтсбургского и Вашингтонского университетов, число смертей от сепсиса только в 2017 году составило 19,7% от всех смертей в мире. Жертвами недуга стали 48,9 млн человек на планете. Половина смертей пришлась на детей и подростков. Самое большое количество летальных исходов зафиксировано в странах Африки. Возглавляет печальный рейтинг Центральноафриканская Республика (771 летальный случай на 100 тыс. человек).

По информации ВОЗ, сепсис может развиться у любого человека, однако особую опасность он представляет для пожилых, беременных женщин и новорождённых, передаёт ТАСС.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного типа рака от группы крови человека и назвала «самый хороший» вид онкологии. По её словам, таковым является рак почек, поскольку он легко выявляется и прекрасно лечится, писал NEWS.ru.