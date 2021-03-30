Учёные предупредили об опасности повторного заражения COVID-19 после 65 лет

https://static.news.ru/photo/0eccb2fa-914e-11eb-a174-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди старше 65 лет могут вновь заболеть. Иммунная защита от заражения у них составляет 47,1%, а у людей моложе этого возраста — 78,8%, заявили учёные Statens Serum Institut в Копенгагене.

Специалисты проанализировали 10,6 млн ПЦР-тестов, которые были проведены в Дании. Они включали не только тесты, которые были назначены врачами, но и результаты бесплатной программы тестирования на COVID-19, которая была доступна гражданам. Она включала данные 4 млн человек.

Сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Елена Белова объяснила, что снижение иммунитета у пожилых людей связано с так называемым иммунным старением.

Люди старшей возрастной группы нуждаются в вакцинации от коронавирусной инфекции, если они не перенесли COVID-19. В противном случае решение о возможности и сроках вакцинации принимается индивидуально врачом, который наблюдает и обследует пациента, — рассказала Белова журналистам «Известий».

Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов считает, что исследование датских учёных нельзя экстраполировать на всех пожилых людей в мире. Он пояснил, что у разных народов существуют индивидуальные особенности, кроме того, роль играют климатические условия в разных странах.

Как писал NEWS.ru, в Депздраве Москвы рассказали о реакции пожилых людей на вакцинацию от коронавируса. В ряде случаев после вакцинации возникает слабость, головная боль, повышение температуры, а также отёчность, покраснение или болезненность в месте укола, но эти симптомы носят кратковременный характер.