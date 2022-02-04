Учёные предупредили о риске развития болезни Альцгеймера после COVID-19

Учёные Колумбийского университета в США выявили сходство течения коронавируса с болезнью Альцгеймера, пишет журнал Alsheimer’s and Dementia. Как показали исследования, которые провели американские медики, при тяжёлом течении коронавируса дефекты появляются в особых каналах мозга.

Эти каналы ответственны за соединение белка в нейрофибриллярные клубки. Учёные изучили мозг людей, скончавшихся от COVID-19. В результате они зафиксировали те же изменения состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера.

В мозгу был обнаружен высокий уровень амилоидных белков, что также является характерной чертой для болезни Альцгеймера. По информации медиков, эти изменения могут объяснять ощущение «тумана в голове», которое часто свойственно для заболевших коронавирусом.

В качестве итогового вывода учёные отметили, что заражение COVID-19 впоследствии несёт в себе увеличение риска развития болезни Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что среди тех, кто переболел коронавирусом, иногда проявляются нарушения сна, из-за которых людям становится значительно сложнее засыпать и просыпаться. Кроме того, часто бывает астения, вестибулярные нарушения, головокружение, шум в ушах и повышенная потливость. Самую большую опасность представляют инсульты, которые возникают на фоне COVID-19.