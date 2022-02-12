«Убьёт гораздо больше людей»: учёные оценили опасность нового штамма COVID

Ведущие британские учёные предупредили об опасности следующего штамма COVID-19, который может оказаться гораздо более опасным, чем «омикрон», пишет The Guardian. Их заявление прозвучало в преддверии снятия последних ограничений по коронавирусу в Англии.

Вариант «омикрон» не произошёл от варианта «дельта». Он пришёл из совершенно другой части генеалогического древа вируса. А поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант, мы не можем знать, насколько он может быть патогенным, — считает эпидемиолог из Эдинбургского университета Марк Вулхаус.

Как отметил специальный представитель ВОЗ по коронавирусу Дэвид Набарро, после «омикрона» новых вариантов COVID будет больше и в случае их большей заразности они станут доминирующими. Кроме того, они могут вызывать разные формы болезни, другими словами, оказаться более смертельными или иметь более долгосрочные последствия, считает специалист.

Он призвал власти продолжать учитывать возможное увеличение числа больных людей, нуждающихся в стационарной помощи.

Предупреждения учёных прозвучали после того, как благотворительные организации и учителя призвали главного врача и главного научного советника Англии объяснить план, обнародованный в парламенте на прошлой неделе, по снятию с 24 февраля в Англии всех ограничений по COVID-19.

Ранее завлабораторией биотехнологии Института вирусологии НИЦ имени Гамалеи Сергей Альховский заявил, что на «омикроне» пандемия не остановится и за ним появятся новые штаммы. К тому же «омикрон» не сможет до конца вытеснить «дельту», и антитела к нему, по всей вероятности, не защитят от предыдущего варианта коронавируса.