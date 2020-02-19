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После плотного завтрака человеческий организм тратит в два раза больше энергии, чем после обеда с аналогичным числом калорий. Эту информацию можно использовать в борьбе с ожирением и диабетом. Данными сведениями поделились медицинские специалисты из Германии.

По словам учёных, отдавать предпочтение плотному завтраку в ущерб такому же обеду стоит не только тем, кто пытается избавиться от лишнего веса или борется с диабетом, но и вполне здоровым людям.

Такой способ питания позволит максимально снизить свой вес и предотвратить развитие метаболических расстройств, — цитирует специалиста из Любекского университета Юлиану Рихтер Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Как ранее писал NEWS.ru, человеку, перед которым стоит задача похудеть, на помощь могут прийти жиры. Об этом журналистам рассказали диетологи из Германии.

По словам специалистов, помочь сбросить вес человеку могут не любые жиры, а только полезные. Уточняется, что они, разумеется, содержатся не в салями или беконе. Получить необходимое количество полезных жиров можно, употребляя в пищу орехи, авокадо, льняное или же оливковое масло.