Учёные посоветовали принимать пищу пять раз в день на карантине

https://static.news.ru/photo/14a99ec4-7e15-11ea-bf1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Специалисты «ФИЦ питания и биотехнологии и безопасности пищи» дали рекомендации по питанию во время режима самоизоляции.

Учёные советуют питаться небольшими порциями и понемногу. Лучшим вариантом для здоровья будет три основных приёма пищи и два перекуса, сообщает Роспотребнадзор.

Также специалисты рекомендуют во время режима самоизоляции увеличить количество витаминов и обратить внимание на продукты с низкой калорийностью. За сутки нужно потреблять от 1500 до 1800 калорий и выпивать около двух литров воды.

Специалисты отмечают, что лучше совсем убрать из питания газированные и сокосодержащие напитки, мучные изделия, продукты из переработанного мяса, а также ограничить употребление жиров и сахара.

Как писал NEWS.ru ранее, главный внештатный диетолог Минздрава России академик РАН Виктор Тутельян рекомендовал во время самоизоляции питаться пять-шесть раз в сутки, ограничить потребление кондитерских и мучных изделий, жирных продуктов, а также продуктов из переработанного мяса.