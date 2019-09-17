https://static.news.ru/photo/88b1c2e4-d963-11e9-ba8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Некоторые виды клеток, образующих опухоли, не поддаются химиотерапии из-за того, что поедают и переваривают своих соседей. К таким выводам пришли учёные из Тулейнского университета США.

Их исследование опубликовано в Journal of Cell Biology . По мнению специалистов, если выяснить, как подавить этот процесс, лечение от рака будет более эффективным.

Кристал Тоннессен-Мюррей из Тулейнского университета считает, что выживаемость пациенток с раком груди значительно улучшится.

Мы сможем значительно улучшить выживаемость тех пациенток, в чьём организме накапливаются подобные «спящие» клетки с исправными копиями гена TP53. Подобные формы рака груди крайне плохо реагируют на химиотерапию, и их носители редко выживают, — отметила она.

Тоннессен-Мюррей с коллегами нашли одно из возможных объяснений того, почему многие формы рака груди плохо поддаются действию классической химиотерапии. С помощью специальных оптических микроскопов они наблюдали за жизнью отдельных клеток в подобных опухолях. Учёные попытались понять, почему химиотерапия не убивает эти клетки, а переводит в состояние, похожее на «клеточную старость».

Опасность заключается в том, что в отличии от старых, подверженные химиотерапии клетки могут выйти из «спячки» и начать заново расти. В ходе эксперимента на мышах исследователи обработали опухоль доксирубицином, одним из часто применяемых противораковых препаратов. После этого раковые клетки разделились на «хищников» и «жертв».

«Хищники» при этом были одновременно похожи и на престарелые клетки, и на так называемых макрофагов, главных мусоросборщиков иммунной системы. Учёные заметили, что они смогли включить те гены, которые отвечают за «переваривание» мёртвых клеток и микробов, и научились использовать их для поедания своих соседей. При этом «хищники» сопротивлялись химиотерапии намного дольше «жертв».

Ранее эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал главные симптомы развития злокачественной опухоли мозга, писал News.ru.