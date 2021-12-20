Sky News: «омикрон» размножается в лёгких медленнее других штаммов COVID-19

Британские учёные пришли к выводу, что мутации в новом штамме коронавируса «омикрон», которые позволяют ему избегать антител, также могли уменьшить его способность размножаться в лёгких и вызывать тяжёлую форму заболевания. В то же время исследования говорят о высокой способности распространения нового штамма COVID-19, что является серьёзной проблемой для систем здравоохранения, передаёт Sky News.

«Омикрон» приобрёл свойства уклонения от иммунитета, но при этом снизил свойства, связанные с репликацией и патогенностью, — говорится в аннотации к исследованию Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.

Сообщение учёных появилось после того, как Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям Великобритании предупредила, что, вероятнее всего, в стране ежедневно регистрируются сотни тысяч новых случаев заражения штаммом «омикрон». Это вызвало предположения, что после Рождества могут быть введены более жёсткие ограничения.

Ранее сообщалось, что случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксированы в 89 странах мира. Об этом объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем иммунизации населения. Специалисты пока не знают, с чем это может быть связано.

Как предположили в ВОЗ, такое быстрое распространение «омикрона» может происходить из-за его способности уклоняться от антител и большей заразности, в отличие от предыдущих штаммов COVID-19. Также специалисты не имеют ещё достаточных данных о тяжести течения заболевания новым штаммом.