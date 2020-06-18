Учёные подтвердили эффективность простого способа прожить дольше

https://static.news.ru/photo/d522726e-b175-11ea-ac13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из Кембриджа и Эдинбургского университета в масштабном исследовании подтвердили, что физическая активность снижает риск преждевременной смерти.

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Global Health. Объектом изучения учёных стали жители 168 стран мира, которые соблюдали рекомендации Всемирной организации здравоохранения по физической активности. Эти люди около 150 минут в неделю занимались со средней интенсивностью аэробными упражнениями — то есть, такими упражнениями, при которых мышцы черпают энергию из кислорода. При нагрузке, рекомендованной ВОЗ, пульс варьируется в пределах 120-150 ударов, однако этот показатель может отличаться от указанного промежутка в зависимости от тренированности и состояния здоровья. Также использовались статистические данные по всем странам, затронутым исследованием, касающиеся смертности в возрастной группе от 40 до 74 лет.

Проанализировав полученные данные, учёные убедились, что физическая активность снижает риск преждевременной смерти на 15%. В количественном выражении это означает около 4 млн спасённых жизней во всём мире каждый год. Эффект оказался более выраженным в странах с низким уровнем дохода.

По оценкам специалистов, последствия гиподинамии (недостатка движения) уносят до 3 млн жизней ежегодно.

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