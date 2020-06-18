Учёные подтвердили эффективность простого способа прожить дольше

Специалисты из Кембриджа и Эдинбургского университета в масштабном исследовании подтвердили, что физическая активность снижает риск преждевременной смерти.
Результаты исследования
Проанализировав полученные данные, учёные убедились, что физическая активность снижает риск преждевременной смерти на 15%. В количественном выражении это означает около 4 млн спасённых жизней во всём мире каждый год. Эффект оказался более выраженным в странах с низким уровнем дохода.
По оценкам специалистов, последствия гиподинамии (недостатка движения) уносят до 3 млн жизней ежегодно.
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