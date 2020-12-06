Учёные перечислили признаки рака желудка на ранней стадии развития

Учёные перечислили признаки, по которым можно определить рак желудка на ранней стадии развития заболевания.
Как
По словам врачей, данные симптомы могут иметь временный характер и не сопровождаться болью в области живота или тошнотой. В этом случае причин для беспокойства нет. Такие же симптомы могут говорить о несварении желудка.
Если перечисленные симптомы сохраняются на протяжении двух недель, следует обратиться к врачу.
Ранее NEWS.ru писал, что рак лёгких может долгое время протекать практически бессимптомно, но иногда на него указывают косвенные признаки.
Одним из симптомов злокачественной опухоли является боль в груди, которая проявляется только во время смеха. Также это явление может свидетельствовать о скоплении жидкости в лёгких или увеличении лимфатических узлов.