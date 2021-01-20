Учёные перечислили дешёвые продукты для защиты от рассеянного склероза

https://static.news.ru/photo/7d981cc4-5ba7-11eb-93fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Дефицит олеиновой кислоты в организме способен спровоцировать неадекватные иммунные реакции, что в свою очередь может стать толчком к развитию рассеянного склероза. Восполнить нехватку кислоты способны помочь недорогие продукты, выяснили учёные Йельского университета.

Олеиновая кислота содержится не только в дорогом авокадо, а также мясе, сыре, орехах, но и в бюджетных продуктах — макаронах, куриных яйцах и семенах подсолнечника. Регулярно добавляя их в свой рацион, можно подстраховаться от рассеянного склероза, передаёт EurekAlert!

Выводы учёных подтверждены результатами предварительных исследований: при введении олеиновой кислоты в жировую ткань пациентов, страдающих рассеянным склерозом, уровни регуляторных Т-клеток увеличивались. При недостаточной работе этих клеток иммунная система начинает атаковать организм человека.

Рассеянный склероз — тяжёлое, но достаточно распространённое в современном мире аутоиммунное заболевание, поражающее нервные волокна головного и спинного мозга. По некоторым данным, им болеют около двух миллиона жителей мира, около 150 тысяч из них — в России.

Врачи предполагают, что нерациональное питание и принятие антибиотиков являются факторами риска развития рассеянного склероза. Они провоцируют изменение микробиоты кишечника, сообщил NEWS.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алексей Бойко. Так называют совокупность микроорганизмов, которая является обязательной составляющей нормальной жизнедеятельности человека. Органы пищеварения и мозг хоть и находятся далеко друг от друга, тесно связаны между собой.