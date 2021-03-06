Учёные: переболевшие COVID-19 страдают от психических расстройств

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Большинство людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, страдают от нервно-психических и когнитивных расстройств. Об этом заявили специалисты Оксфордского университета Брукса.

Они установили, что 95% клинически стабильных пациентов страдали краткосрочным посттравматическим стрессовым расстройством. От 17% до 42% испытывали аффектные расстройства. Среди основных когнитивных нарушений выделено нарушение внимания (45%), а также ухудшение памяти (от 13% до 28%).

Среди долгосрочных проблем у переболевших были зарегистрированы аффективные расстройства, утомляемость, проблемы с концентрацией (44%) и с памятью (от 38% до 50%). Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавирусной инфекции стала причиной депрессии у 80% россиян, которые посещали психологов. По данным исследователей, которые опросили две тысячи человек, каждый десятый из них думал о самоубийстве. Такое же исследование в Китае показало, что порядка 80% жителей страдают от депрессии.