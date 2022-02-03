Учёные открыли новый штамм ВИЧ-инфекции в Нидерландах

Учёные под руководством профессора Кристофа Фрейзера из Института больших данных Оксфордского университета сообщили о новом штамме ВИЧ, выявленном в Нидерландах. Он быстрее распространяется и намного агрессивнее — клинические последствия появляются уже через девять месяцев после заражения. Однако при этом он хорошо поддаётся лечению, которое начато на ранних стадиях.

В мире существует два типа вируса иммунодефицита человека — ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Самый распространённый — первый, на него приходится до 95% случаев заболеваний СПИДом. В нём также выделяются четыре группы генетических разновидностей: М, N, O и P, кроме того, в самой массовой группе M существуют дополнительные штаммы, их ранее было 10.

В статье, в которой опубликованы результаты исследований, рассказано об открытии нового подвида ВИЧ-1 группы М, который имеет множество мутаций. Его основная особенность — значительная вирулентность.

При этом вирус ВИЧ относится к той же группе, что и SARS-CoV-2, вызвавший пандемию коронавирусной инфекции. Они эволюционируют либо в сторону повышения вирулентности, либо трансмиссивности, то есть легче передаются от человека к человеку. Примером последнего является штамм «омикрон».

В некоторых случаях вирус обретает «оптимальное соотношение» между вирулентностью и трансмиссивностью, что делает возможным длительно находиться в организме, поражая его достаточно сильно, но не вызывая смерть до того момента, пока хозяин не успеет передать инфекцию дальше. Таким примером служит ВИЧ. По данным UNAIDS, в мире им заражены 38 млн человек, 33 млн умерли.

В рамках исследования учёные проверили данные свыше 6700 человек и обнаружили 109 заражённых с мутировавшим вариантом под именем VB, что расшифровывается как «вирулентный вариант В».

Однако новый штамм не даёт большей вероятности тяжёлых осложнений и смерти. Тем не менее исследователи отметили, что так как VB быстрее разрушает иммунную систему, особенно важно, чтобы люди из группы риска регулярно тестировались и быстро приступали к лечению, которое довольно результативно.

Ранее сообщалось, что коронавирус предрасположен к многоступенчатой мутации в организме человека, чей иммунитет ослаблен ВИЧ-инфекцией. В ЮАР у 22-летней ВИЧ-инфицированной женщины была обнаружена 21 мутация COVID-19, претерпевшая эти изменения за девять месяцев. Она была инфицирована «дельта»-штаммом и при этом не могла лечиться от ВИЧ, но смогла выздороветь только после того, как вновь начала принимать лекарства от ВИЧ. Сообщается, что её иммунная система победила коронавирус в течение девяти недель.