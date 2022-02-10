Учёные открыли, что ожирение защищает от повторного заражения COVID-19

Пациенты с ожирением, переболевшие коронавирусной инфекцией, имеют лучшую защиту от будущих заражений, чем те, кто переболел, имея при этом нормальный и избыточный вес. Об этом говорится в пресс-релизе израильского медицинского центра «Шиба», передаёт РИА Новости. У таких пациентов иммунный ответ значительно выше.

Согласно данным исследования, несмотря на процессы снижения количества антител с ходом времени, причём это регистрируется как у ранее инфицированных, так и у вакцинированных, итоговые показатели числа антител улучшаются у ранее переболевших, а не у тех, кто был привит.

Кроме того, по результатам исследования стало известно, что пациенты, страдающие ожирением и при этом ранее заражённые коронавирусной инфекцией, имели высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту выше, чем пациенты с избыточным и нормальным весом.

В частности, у переболевших COVID-19 пациентов, чей индекс массы тела был 30 пунктов или выше, что говорит об ожирении, антитела были значительно выше во все моменты времени. При этом у пациентов с индексом массы тела ниже 30 такие показатели были ниже. Такие выводы дают возможность предположить, что инфицированные ранее люди с ожирением в будущем демонстрировали лучшую защиту от инфекции, чем те, кто уже был заражён ранее и имел избыточный или нормальный вес.

Ранее представители Роспотребнадзора назвали долю повторно заразившихся коронавирусом среди переболевших. По словам заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председателя Национального научного общества инфекционистов, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, в России COVID-19 теперь заражаются до 15% переболевших.