https://static.news.ru/photo/fb0b38ec-dba3-11e9-bae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 57stock/imageBROKER.com/Global Look Press

Австралийские учёные не согласились с распространённым мнением, что спать нужно не менее восьми часов в сутки и ложиться в определённое время. По их мнению, идеальный режим сна у каждого свой: кому-то достаточно спать шесть часов, а кто-то и за десять не высыпается.

Не нужно загонять себя в рамки — спите столько, сколько требует организм, — сообщает журнал «Профиль».

Исследователи уверены, что многие люди выстраивают режим сна не исходя из своих потребностей, а согласно обязательствам. А если бы им предоставили возможность спать так, как хочется, то режим сна был бы у всех разный.

Нельзя заставлять себя уснуть раньше, чем наступит усталость. В этом случае вы будете долго пытаться уснуть и из-за этого ещё сильнее возбудитесь, — считают специалисты.

Тех, кто часто просыпается по ночам, медики успокоили — практически все это делают, но не все осознают и запоминают. Также они не советуют делить всех людей на «сов» и «жаворонков», потому что большинство относится к промежуточному типу.

Неоспоримым они признали лишь факт, что детям и подросткам нужно спать больше, чем взрослым.

Как писал News.ru, поза, в которой человек засыпает, влияет на сон, а положение «на спине» является одним из лучших, считает руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин. Проблема только в том, что у большинства людей отмечается остановка дыхания во время сна, клиническим проявлением которого является храп. При этом он отметил, что сон на животе негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, эксперт призвал вставать и ложиться спать в одно и то же время, не сокращать часы сна в рабочие дни, а также поддерживать физическую форму.