https://static.news.ru/photo/1ea77d26-3d1d-11ea-b249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Obermeier/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что распространённый миф о способствовании соли похудению является заблуждением.

Результаты работы опубликованы в журнале Hypertension . Кроме того, эксперты подтвердили информацию о том, что людям с высоким давлением нужно ограничить потребление соли.

По данным учёных-медико под руководством Стивена Юрашека из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне, солёная пища вызывает жажду. Как следствие, человек начинает употреблять больше жидкости, что идёт во вред людям, страдающим гипертонией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поза, которую человек выбирает для сна, может серьёзно повлиять на развитие болезней. Исследования показали, что сон на правом боку грозит проблемами с пищеварением.