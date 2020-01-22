Американские учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что распространённый миф о способствовании соли похудению является заблуждением.
Результаты работы опубликованы в журнале
По данным учёных-медико под руководством Стивена Юрашека из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне, солёная пища вызывает жажду. Как следствие, человек начинает употреблять больше жидкости, что идёт во вред людям, страдающим гипертонией.
Ранее NEWS.ru писал о том, что поза, которую человек выбирает для сна, может серьёзно повлиять на развитие болезней. Исследования показали, что сон на правом боку грозит проблемами с пищеварением.
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