Учёные определили влияние COVID-19 на половую функцию мужчин

Российские учёные выяснили, что коронавирус снижает уровень мужских гормонов у заболевших, однако через три месяца после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму. Исследование проводили специалисты Сеченовского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. В течение полугода они изучали данные о гормональном статусе больных COVID представителей мужского пола.

COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот «обнадёживающий» результат команда исследователей Сеченовского университета получила в процессе полугодового сбора и изучения данных о гормональном статусе больных COVID на базе университетского коронавирусного госпиталя.

В исследованиях приняли участие 44 мужчины с COVID-19 и 44 здоровых добровольца. Ультразвуковое исследование также не выявило каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество на протяжении десятилетий может испытывать последствия от пандемии коронавируса.

Тем временем российский вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что в скором времени заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад, однако болезнь полностью не исчезнет. По его словам, эпидемия постепенно «будет снижаться».