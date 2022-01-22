Учёные оценили риск смерти от коронавируса у непривитых

Итальянский Высший институт здоровья распространил результаты исследования, согласно которому риск смерти у не привитых от COVID при заболевании в 33 раза выше по сравнению с вакцинированными, получившими бустерную дозу. Из 100 тысяч пациентов с коронавирусом 31 человек находится в отделении интенсивной терапии, пишет La Repubblica.

Кроме того, из 100 тысяч пациентов с коронавирусом приходится меньше одного привитого бустерной дозой. При этом на то же количество человек приходится 53 летальных исхода у тех, кто не был вакцинирован. Среди тех, кто получил дополнительную дозу препарата, этот показатель составляет 1,6.

Итальянские специалисты продолжают констатировать высокую эффективность вакцин против развития тяжёлого течения коронавируса. Через 120 дней после полного цикла вакцинации иммунитет держится на уровне 90%.

Ранее профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Ивановской медакадемии Светлана Орлова заявила, что победить пандемию коронавируса возможно в том случае, если в ближайшие три месяца в России удастся вакцинировать 90% населения, в том числе и детей.