Учёные оценили риск смерти от коронавируса у непривитых

Итальянский Высший институт здоровья распространил результаты исследования, согласно которому риск смерти у не привитых от COVID при заболевании в 33 раза выше по сравнению с вакцинированными, получившими бустерную дозу. Из 100 тысяч пациентов с коронавирусом 31 человек находится в отделении интенсивной терапии, пишет La Repubblica.
Кроме того, из 100 тысяч пациентов с коронавирусом
Итальянские специалисты продолжают констатировать высокую эффективность вакцин против развития тяжёлого течения коронавируса. Через 120 дней после полного цикла вакцинации иммунитет держится на уровне 90%.
Ранее профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Ивановской медакадемии Светлана Орлова заявила, что победить пандемию коронавируса возможно в том случае, если в ближайшие три месяца в России удастся вакцинировать 90% населения, в том числе и детей.