Учёные оценили риск повторного заражения «омикроном»

В национальной статистической службе Британии заявили, что шанс повторно заразиться штаммом «омикрон» в 16 раз превышает риск вторичного инфицирования «дельтой». Учёные провели исследования в период с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Согласно полученным данным , вакцинированные и ревакцинированные люди реже сдавали положительный ПЦР-тест. Тем не менее исследователи предупредили, что против «омикрона» ныне существующие вакцины не так эффективны. Правда, они не уточнили, какими препаратами прививались в Британии.

В исследовании также говорится, что в период с 9 по 31 декабря 2021 года люди, заражённые штаммом «омикрон», меньше сообщали о потере вкуса и обоняния, чем заражённые «дельтой». Тем не менее симптом потери обоняния не является уже единственным, по которому можно определить заражение, и точно не может служить маркером какого-либо штамма.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о трёх симптомах заражения коронавирусом, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. По мнению Мясникова — это одышка в покое или при небольшой физической нагрузке, постоянно высокая температура выше 38 и показания насыщения крови кислородом ниже 94% на пульсоксиметре в течение долгого времени.