https://static.news.ru/photo/710ee6d4-69c4-11ea-a3a7-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкие и швейцарские учёные пришли к выводу, что дезинфицирующие средства для рук справляются с коронавирусом эффективнее, если содержание этанола и пропанола в составе находится на уровне не менее 30%.

В докладе говорится, что руководство по гигиене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предлагает два раствора на основе спирта для снижения распространения патогена вируса.

Однако рекомендации ВОЗ основывались на опыте борьбы с другими типами коронавирусов, например, с ближневосточной лихорадкой MERS или атипичной пневмонией SARS.

Исследование показало, что спиртовые растворы эффективны «для инактивации вируса через 30 секунд» при концентрации этанола или изопропанола в 30%.

Как ранее писал NEWS.ru, метрополитен Москвы закупил шесть тысяч литров дезинфицирующего средства для осуществления уборки пассажирской инфраструктуры. Об этом журналистам 18 марта сообщили представители пресс-службы подземки.