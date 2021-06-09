Учёные оценили пользу липосакции для похудения

https://static.news.ru/photo/5e215d08-c900-11eb-b8b6-96000091f725_660.jpg Фото: 002 Gabriel Szabo/Medicimage/Global Look Press

Учёные из Университета Колорадо Тери Эрнандес и Роберт Экель оценили пользу от липосакции для желающих быстро скинуть лишний вес , пишет Pravda.ru.

Медики предупредили, что несмотря на кажущуюся эффективность этой процедуры, в долгосрочной перспективе липосакция окажется бесполезной. По их словам, жир всё равно вернётся, но только в другие области тела. Например, если жир убрали с талии, то через некоторое время стоит быть готовым к тому, что складки появятся на ягодицах, груди или где-нибудь ещё.

Причина, по которой жир не возвращается в те же области тела, откуда его «убрали», заключается в том, что процесс липосакции разрушает структуру под кожей, заставляя тело компенсировать потерю, позволяя жиру собираться в новых областях, — отметил специалист.

Медики подчеркнули, что осложнений и побочных эффектов от липосакции не будет, если её делать определённым образом — по чуть-чуть. В случае проведения агрессивной липосакции — удаления сразу больших объёмов жира — может произойти его быстрый рост, а также длительное повреждение тканей и нервов.

Ранее бывший возлюбленный ведущей Ольги Бузовой Давид Манукян, известный как Дава, опубликовал в социальной сети видео, на котором видно, как он выглядит после липосакции. Как сообщалось, после расставания со знаменитостью блогер решился на кардинальные перемены во внешности и лёг под нож пластического хирурга.