https://static.news.ru/photo/536cf0ba-e1c7-11e9-b577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Те, кто дожил до преклонных лет, меньше подвергнуты риску онкологических заболеваний. Естественное старение человека может препятствовать развитию рака. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ливерпуля.

Впрочем, радость от этого открытия вряд ли может быть полной. Дело в том, что такая тенденция учёными отмечена, но с формулировкой «в ряде случаев». Научные выкладки опубликованы в журнале Aging Cell .

Что касается механизма этого феномена, то, как поясняют эксперты, в организме возникает противоречие. С одной стороны, с возрастом изменения, которые являются основным двигателем рака, накапливаются. С другой, старение тканей организма может препятствовать их разрастанию путём деления клеток. А значит, и онкологии.

Таким образом, в преклонном возрасте в человеке борются две противоположные силы: мутации, которые способствуют развитию злокачественных опухолей, и дегенерация тканей, способная воспрепятствовать злокачественному процессу. А это может объяснить, почему у тех, кто прожил долгую жизнь, заболеваемость раком ниже, чем у более молодых современников.

Сейчас исследователи заняты тем, чтобы более полно понять сложную взаимосвязь между этими процессами в организме человека.

Ранее, как писал News.ru, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины Виктор Радзинский сообщил, что у женщин с избыточным весом злокачественные опухоли тела матки возникают в два раза чаще, чем у дам со стандартной массой тела.