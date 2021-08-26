Учёные объяснили, почему антидепрессанты снижают половое влечение

Учёные из Германии и США в ходе исследования популяции нейронов в гипоталамусе выяснили, что некоторые антидепрессанты снижают половое влечение, и объяснили, почему так происходит. Подробнее об этом написано в журнале Nature.

В промежуточном мозге человека существует область — гипоталамус, которая отвечает за различные «желания» человека: есть, пить, заниматься сексом. Немецкие и американские исследователи выяснили, что либидо мышей напрямую связано с популяцией особых нейронов, стимулирующих выброс «гормона удовольствия»-допамина. В ходе исследования учёные выяснили, что искусственное подавление или стимуляция этой колонии нейронов напрямую влияет на половое влечение подопытных. Так, например, антидепрессанты, повышающие уровень серотонина, препятствуют выработке допамина, тем самым снижая либидо.

Ранее сообщалось о том, что всего 22% россиян принимают антидепрессанты для борьбы с депрессией, предпочитая проводить время с друзьями и родственниками.