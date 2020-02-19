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Активный компонент «Амброксол», который содержится почти во всех жидких лекарствах от кашля, может остановить развитие болезни Паркинсона. К такому выводу пришла группа исследователей из Университетского колледжа Лондона.

Как отмечают учёные, препарат уже успешно прошёл один из этапов испытаний, пишет «Профиль». При этом на данный момент на рынке нет лекарств, способных замедлить прогрессирование болезни Паркинсона. Все доступные медикаменты сейчас лишь купируют симптомы этого страшного заболевания.

Однако исследования «Амброксола» показали, что это вещество может воздействовать на организм не только при борьбе с кашлем, но и повышать в нейронах уровень белка глюкоцереброзидазы (GCase). Именно GCase выполняет в головном мозге функцию очистителя и предотвращает скопления другого белка — альфа-синуклеина. Его клубки и являются виновниками разрушения и гибели нейронов при болезни Паркинсона.

Группа учёных проводила испытания на 17 пациентах, которые принимали «Амброксол» каждый день. Все больные хорошо переносили препарат, а его эффективность оказалась на очень высоком уровне.

Как писал NEWS.ru, ранее американские исследователи пришли к выводу, что для здоровья сердца вреднее часами смотреть телевизор, сидя на диване, чем целый день проводить в офисе за рабочим столом.