Учёные обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания

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Специалисты из Бельгии и Нидерландов в ходе исследований последствий коронавирусной инфекции установили, что COVID-19 может стать хроническим заболеванием.

Каждый третий переболевший коронавирусом становится «в той или иной» степени зависимым от постороннего ухода. По данным европейских учёных, осложнения после болезни могут начаться уже через несколько недель или месяцев после выздоровления.

По словам 39-летней жительницы Москвы Ирины, она считала себя полностью здоровым человеком до того, как перенесла COVID. Она переболела легко, но всё ещё страдала от последствий спустя несколько месяцев после выздоровления.

Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвёт. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет, — рассказала москвичка изданию «Московский Комсомолец».

Учёные исследовали данные 1837 человек, переболевших коронавирусом, средний возраст которых составлял 47 лет. Все они проходили лечение амбулаторно, но жалобы на здоровье сохранялись на протяжении трёх месяцев. Порядка 98% пациентов испытывали усталость, 90% страдали от мышечной боли, 88% столкнулись с бессонницей. По словам 86% пациентов, до заболевания коронавирусом они не имели аналогичных или других проблем со здоровьем.

По мнению специалистов, эти данные могут свидетельствовать о недостаточном восстановлении пациентов, переболевших коронавирусом в лёгкой форме. Учёные предложили считать пациентов, страдающих на протяжении 12 и более недель от последствий COVID, хроническими больными. Они также подчеркнули, что такие пациенты в будущем могут создать серьёзную нагрузку на систему здравоохранения, поэтому для них необходимо разработать специальные методики реабилитации.

Как сообщал NEWS.ru, учёные провели обширное исследование и выяснили, в течение какого времени у перенёсших заражение коронавирусной инфекцией восстанавливается обоняние. В ходе работы специалисты изучили показатели двух с половиной тысяч пациентов из 18 европейских больниц.