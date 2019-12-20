https://static.news.ru/photo/04725172-23c5-11ea-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pfeiffer, J./Arco Images/Global Look Press

Кофеин может компенсировать негативные последствия неправильного питания, а в ряде случаев — и похудеть. Об этом заявила группа американских учёных.

Они выяснили, что вещество снижает уровень триглицеридов и замедляет отложение липидов.

Испытуемыми традиционно стали животные, на этот раз — крысы. Правда, кофеин они получали не из кофе, как можно было бы предполагать, а из чая мате. Напиток готовят из измельчённых высушенных листьев и молодых побегов падуба парагвайского, который содержит высокую концентрацию этого вещества.

В течение месяца грызуны, которые получали кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с остальными сородичами, сообщает MedicalXpress. В течение этого времени их рацион состоял из 40% жиров, 45% углеводов и 15% белков. Количество потребляемого кофеина было эквивалентно четырём чашкам кофе для человека.

Тех же результатов удалось добиться с помощью синтетического кофеина и кофеина из кофе.

Теперь учёным предстоит проверить, как мате и кофеин будут воздействовать на людей и могут ли они помочь в борьбе с лишним весом, ожирением и нарушениями обмена веществ.

Между тем другая группа учёных ранее уже заявила, что употребление до четырёх чашек кофе в день снижает вероятность не только ожирения, но и развития гипертонии, а также повышения сахара и холестерина в крови. Впрочем, как писал NEWS.ru, в предыдущем исследовании было указано, что результат не зависел от наличия кофеина в напитке.