Кофеин может компенсировать негативные последствия неправильного питания, а в ряде случаев — и похудеть. Об этом заявила группа американских учёных.
Они выяснили, что вещество снижает уровень триглицеридов и замедляет отложение липидов.
Испытуемыми традиционно стали животные, на этот раз — крысы. Правда, кофеин они получали не из кофе, как можно было бы предполагать, а из чая мате. Напиток готовят из измельчённых высушенных листьев и молодых побегов падуба парагвайского, который содержит высокую концентрацию этого вещества.
В течение месяца грызуны, которые получали кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с остальными сородичами,
Тех же результатов удалось добиться с помощью синтетического кофеина и кофеина из кофе.
Теперь учёным предстоит проверить, как мате и кофеин будут воздействовать на людей и могут ли они помочь в борьбе с лишним весом, ожирением и нарушениями обмена веществ.
Между тем другая группа учёных ранее уже заявила, что употребление до четырёх чашек кофе в день снижает вероятность не только ожирения, но и развития гипертонии, а также повышения сахара и холестерина в крови. Впрочем, как писал NEWS.ru, в предыдущем исследовании было указано, что результат не зависел от наличия кофеина в напитке.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен