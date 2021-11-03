Учёные обнаружили неожиданный фактор тяжёлого течения COVID-19
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
11:02, 04 ноября 2021
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
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Учёные из Австралии выяснили, что кислотный рефлюкс увеличивает риски осложнений при COVID-19. Этим частично объясняется взаимосвязь между тяжестью заболевания коронавирусом и расстройством пищеварительной системы у таких больных, пишет Daily Mail.
Согласно исследованиям учёных из австралийского НИИ им. Бергхофера, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) связана с COVID-19 из-за общих факторов риска, таких как ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
Мы обнаружили, что гены, которые провоцируют ГЭРБ, связаны с 15-процентным повышением риска тяжёлого течения и госпитализации при коронавирусе, — отметил один из авторов работы Джу-Шенг Онга.
Анализ влияния общих факторов риска показал, что ожирение частично объясняет взаимосвязь между заболеванием пищеварительной системы и тяжестью заболевания.
ГЭРБ, характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, является одним из самых распространённых желудочно-кишечных заболеваний в Австралии.
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