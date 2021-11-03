Учёные обнаружили неожиданный фактор тяжёлого течения COVID-19

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Большинство россиян (52%) выступили против продления режима нерабочих дней. При этом около четверти респондентов считают, что продление пошло бы на пользу. Такие данные появились в результате опроса сервиса Superjob, результаты которого приводит РБК.

Отмечается, что больше всего идею продления рабочих дней поддерживает молодёжь в возрасте до 24 лет. Представители более старших возрастных категорий выступают против этой инициативы. Наибольшее число тех, кто хочет продолжить...