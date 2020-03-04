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Группа австралийских учёных выяснила, что негативное влияние на сердце оказывает алкоголь, а отказ от него способствует нормализации ритма. К таким выводам они пришли на основе исследования, в котором участвовали 140 пациентов с мерцательной аритмией в возрасте около 60 лет.

Участники эксперимента имели привычку регулярно выпивать десять и более стандартных (около 12 граммов чистого алкоголя) порций спиртного в неделю.

Пациентов разделили на две равные группы, сообщает New England Journal of Medicine. Первая снизила уровень потребления алкоголя примерно на 20% за шесть месяцев. Второй было предложено в течение этого периода либо полностью воздерживаться от спиртного либо резко снизить уровень потребления. В результате было установлено, что отказ от алкоголя помогает нормализовать сердечный ритм, сообщает «Профиль».

Ранее NEWS.ru писал, что снизить риск сердечного приступа могут помочь перемены в распорядке сна. К такому выводу пришла группа кардиологов из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии. В течение пяти лет медики обследовали около 3,4 тыс. добровольцев и выяснили, что здоровье укрепляет непродолжительный дневной сон. Вероятность сердечного приступа при этом уменьшается на 48%.