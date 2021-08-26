Учёные назвали заболевание полости рта, приводящее к риску смерти от COVID

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Эпидемиологи и вирусологи обнаружили распространенное заболевание полости рта, которое в три раза повышает риск смерти от коронавируса. Об этом сообщило ИноСМИ, ссылаясь на издание Sayidy.

Опасным заболеванием оказался пародонтит в запущенной форме. Он также приводит к более частой госпитализации в отделения интенсивной терапии.

Учёные заявляют , что запущенный пародонтит провоцирует «цитокиновый шторм» — опасный иммунный ответ. Сверхинтенсивная выработка иммунокомпетентных клеток быстро ухудшает состояние. Этому сопутствуют затруднённое дыхание, развитие тяжёлой пневмонии и в итоге смерть.

Также есть данные о том, что к тяжёлой форме коронавируса приводят диабет и респираторные заболевания.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что следующие три месяца имеют очень важное, даже критическое, значение для выработки мер против возможных будущих пандемий.