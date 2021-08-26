Учёные назвали заболевание полости рта, приводящее к риску смерти от COVID

Эпидемиологи и вирусологи обнаружили распространенное заболевание полости рта, которое в три раза повышает риск смерти от коронавируса. Об этом сообщило ИноСМИ, ссылаясь на издание Sayidy.
Опасным заболеванием оказался пародонтит в запущенной форме. Он также приводит к более частой госпитализации в отделения интенсивной терапии.
Учёные
Также есть данные о том, что к тяжёлой форме коронавируса приводят диабет и респираторные заболевания.
Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что следующие три месяца имеют очень важное, даже критическое, значение для выработки мер против возможных будущих пандемий.