Учёные назвали витамин, снижающий в три раза смертность от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a2d449be-3b17-11eb-8f02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Применение витамина C облегчает течение болезни и способствует снижению смертности от коронавируса на 68%. Об этом рассказали учёные по результатам сравнения более ста исследований.

Когда у вас тяжёлая инфекция, ваш организм использует витамин C гораздо быстрее, чтобы поддерживать иммунную систему, — рассказала Анитра Карр, соавтор исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

Она добавила, что употребление витамина способно снизить количество осложнений и, соответственно, смертельных исходов. Тяжёлым пациентам, подключённым к аппаратам ИВЛ, необходимо давать от шести до 24 граммов витамина С ежедневно.

Выводы специалистов соответствуют данным исследований, согласно которым у большинства пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии фиксируется дефицит витамина С.

Как сообщал NEWS.ru, медики из Ставропольского края разработали препарат, снижающий активность коронавирусной инфекции. Он уже прошёл исследования в институте имени Гамалеи. Данные исследования свидетельствуют, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3–13 раз по сравнению с контрольной группой заражённых клеток без препарата.