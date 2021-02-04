Учёные назвали витамин, дефицит которого связан с тяжёлым COVID-19

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Исследователи выявили, что дефицит витамина А связан с тяжёлым течением болезни при заражении коронавирусом. Турецкие специалисты взяли биоматериалы у здоровых людей и людей с коронавирусом, находящихся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Результаты исследований показали, что у заражённых COVID-19 в крови содержалось очень мало ретинола, который является биодоступной формой витамина А. При этом пациенты принимали препараты, не дающие этому витамину выводится из организма.

Учёные полагают, что витамин А играет важную роль в борьбе с COVID-19. Дело в том, что он нужен организму для синтеза интерферонов первого типа — противовирусных белковых молекул, способных замедлять размножение SARS-CoV-2. В случае же дефицита этого витамина, организм просто не в состоянии вырабатывать нужное количество защитных молекул.

Учёные пришли к выводу, что сбои в передаче сигнала ретиноидов, вызванные низким уровнем витамина А, могут быть ключевым патогенетическим нарушением, приводящим к тяжёлой форме COVID-19, передаёт medRxiv.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников спрогнозировал наступление новой волны коронавируса. По его мнению, после естественного спада заболеваемости, который наблюдается сейчас, через три месяца рост заражённых возобновится.

Согласно его прогнозу, рост заболеваемости выпадет на лето. При этом он не исключил, что «летом нам повезёт» и всё передвинется на осень.