Учёные назвали утренние привычки, которые убивают

Учёные перечислили утренние привычки, которые вызывают тяжёлые заболевания и могут привести к скорой смерти. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

На 87% повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний отказ от завтрака. Он также влияет на вес человека: люди, которые полноценно питались в первые часы после сна, сжигали вдвое больше калорий в течение дня.

Употребление всего 25 граммов бекона может увеличить вероятность образования колоректального рака на 20%.

Согласно другому исследованию, употребление фруктовых соков и сладких напитков по утрам повышает риск диабета на 16%. Ученые советуют заменить соки на обычные фрукты. При этом, потребление чёрного кофе на голодный желудок сильно влияет на уровень глюкозы в крови, поэтому предлагается пить его после приёма пищи.

Ранее стало известно, что многие правила, которые касаются здоровья, на самом деле чистый вымысел. Ошибочные представления передаются из поколения в поколение. Некоторые из них были актуальны ещё 20–30 лет назад, но с развитием медицины ушли в прошлое. Так, от гормонотерапии не растут усы, а есть после 18:00 можно всем.