Учёные назвали способ получить серотонин в Новый год и не потолстеть

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Специалисты-биотехнологи рассказали, какие блюда на новогоднем столе помогут восполнить карантинный дефицит серотонина и при этом не набрать лишний вес.

По их словам, лучше всего отдать предпочтение белковой пище, богатой триптофаном, аминокислотой, которая способствует выработке «гормона счастья».

Пытаясь поднять настроение едой, нужно помнить, что дело не в количестве продуктов, а в регулярности поступления компонентов, отвечающих за расположение духа, в кровь, — отметила доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова.

Специалисты уточнили, что много триптофана содержится в сыре и некоторых видах орехов. Есть белковую пищу необходимо в сочетании с овощами, при этом отказавшись от картофеля и свёклы из-за большого содержания крахмала и сахара.

Поднимет настроение и позволит сохранить стройность жирная рыба, в том числе форель, сёмга, сельдь, скумбрия и фазан. Печень трески, добавленная в салаты, поможет уменьшить количество майонезной заправки. Масло на бутербродах с икрой следует заменить сливочным сыром, а хлеб — на рулетики из солёной красной рыбы с начинкой из укропа и зелёного лука.

Идеальное меню новогоднего стола, по словам экспертов, должно включать запечённое мясо птицы или рыбы с овощами и кедровыми орешками и овощной салат с чечевицей, оливками и гранатовыми зёрнышками. В качестве десерта можно позволить себе бокал сухого шампанского и дольку шоколада.

Также учёные напомнили о питьевом режиме — после каждой порции алкоголя следует выпивать стакан воды, чтобы избежать сильного похмелья. При этом не стоит увлекаться спиртным, так как даже однократное избыточное употребление может понизить иммунитет, что особенно опасно в период пандемии коронавируса, передают «Известия».

Как писал NEWS.ru, ранее врач-диетолог, заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ирина Дядикова рассказала, что традиционная кухня на зимние праздники — это овощные салаты и птица (или мясо) целиком. Стол, конечно, должен быть праздничным, однако существуют нюансы.