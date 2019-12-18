https://static.news.ru/photo/90c80f30-2187-11ea-9a09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сладкие фрукты, стопроцентный фруктовый сок в умеренном количестве, а также нежирные йогурты, мюсли и цельнозерновые каши не приводят к повышению давления. Это выяснили канадские учёные после исследования особенностей питания для страдающих гипертонией людей.

К перепроверке данных их подтолкнули предыдущие наблюдения, которые показали, что регулярное потребление сладких напитков на 10% повышает уровень артериального давления.

Эксперты провели 26 исследований, в которых приняли участие около миллиона человек. Оказалось, что указанные в списке продукты в некоторой степени даже защищают от гипертонии. Оказалось, что имеют значение пищевые источники сахара, пишет «Профиль» со ссылкой на Journal of the American Heart Association.

По мнению учёных, полученные результаты должны помочь страдающим гипертонией людям скорректировать свой рацион.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики дали рекомендации тем, кто страдает от повышенного артериального давления. Чтобы привести его к нормальным значениям, нужно включить в рацион определённые продукты, которые позволят избежать гипертонии и улучшат состояние кровообращения в целом.