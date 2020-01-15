https://static.news.ru/photo/bf72e312-3778-11ea-bdf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сахар действует на мозг как наркотик, меняя химию и вызывая привыкание. К такому выводу пришли датские учёные.

Они решили выяснить, почему люди зачастую жалуются на непреодолимую тягу к сладкому, несмотря на то, что из-за него может проявиться ожирение и диабет. В народе сахар и раньше называли «сладким наркотиком», однако научных подтверждений этой зависимости до сих пор не было.

Подтвердить правдивость народной молвы помогли свиньи. Уже после 12 дней эксперимента были отмечены серьёзные изменения в дофаминовой и опиоидной системах их мозга, схожего по строению с человеческим. Более того, опиоидная система, которая связана с благополучием и удовольствием, была активирована уже после первого приёма сахара, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы в журнале Scientific Reports.

Проще говоря, исследователи обнаружили, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга по той же схеме, что и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры — дофамин и опиоиды. Систему вознаграждения, с которой связаны чувства удовольствия, счастья и благополучия, можно активировать и другими способами, такими как секс, общение или узнавание чего-то нового, именно поэтому эксперимент проводили на свиньях, а не на людях.

Впрочем, именно искусственные стимулы действуют быстрее и сильнее, вызывая устойчивую зависимость.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты назвали сахар одной из главных причин старения кожи. Фруктоза в десять раз чаще, чем глюкоза, «сшивается» с белком в организме, образуя так называемые конечные продукты гликирования. Они воздействуют на здоровый коллаген в коже, что приводит к преждевременному появлению морщин.