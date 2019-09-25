https://static.news.ru/photo/504a696e-dffe-11e9-99df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Американские учёные выяснили норму потребления грецких орехов, которая позволяет набирать меньше веса. Для этого достаточно поедать в день всего 14 гр.

Свой вывод специалисты сделали, проанализировав данные за 25 лет о диете 145 тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health .

Учёные разбирались в возрастном наборе лишнего веса. Они следили за тем, как менялся вес участников исследования с учётом присутствия в их диете разного рода и количества орехов.

В итоге эксперимент показал, что у тех групп, которые потребляли больше орехов, лишний вес набирался значительно медленнее. Из всех видов именно грецкий орех помогал лучше всего.

Ранее News.ru сообщал, что регулярное употребление грецких орехов способствует нормализации артериального давления. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Пенсильвания. В результате их эксперимента выяснилось, что у испытуемых, употреблявших грецкие орехи, снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовалось давление.