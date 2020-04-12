Учёные назвали расстояние, на котором передаётся COVID-19

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Китайские учёные доказали, что коронавирус может передаваться в воздухе на расстояние до 4-х метров. Они провели исследование, согласно которому частицы вируса были обнаружены в 13 футах от больного и оставались там в течение нескольких часов.

Частицы с вирусом могут задерживаться в воздухе на расстоянии четырёх метров от пациентов, — говорится публикации в научном журнале Emerging Infectious Diseases.

Как передаёт Daily Mail, пока у учёных нет данных, подтверждающих, что заражение при таком расстоянии возможно, однако этого, по их словам, нельзя исключать. Пока рекомендованное медиками всех стран безопасное расстояние от больного составляет 1,5 — 2 метра.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи выявили новые неврологические симптомы COVID-19. Они проанализировали данные о 214 пациентах из китайского города Ухань. Учёные пришли к выводу, что у людей с коронавирусом могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией.

Всего в мире зафиксировано 1,78 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали более 108 тысяч человек, выздоровели около 406 тысяч. В России на сегодняшний день выявлено 15,7 тысячи инфицированных. Число выздоровевших пациентов составляет 1291 человек, умерли 130.