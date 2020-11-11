Учёные назвали распространённое вещество, вызывающее диабет

Специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что вещество присутствующее в большинстве домов, может спровоцировать развитие диабета даже у человека, не злоупотребляющего сахаром. Согласно результатам их исследования, речь идёт о полибромированных дифениловых эфирах (ПБДЭ), используемых при производстве мебели, обивки и электроники для увеличения огнезащиты.
По данным портала MedicalXpress, в результате воздействия этих веществ на организм живого существа у него
ПБДЭ могут передаваться от матери к потомству, и их воздействие на раннем этапе развития наносит вред здоровью, — поделилась один из авторов исследования Маргарита Кюррас-Коллазо.
При этом специалисты отмечают, что обезопасить себя от воздействия ПБДЭ можно с помощью мытья рук перед едой и регулярной чистки всех поверхностей в квартире.
Ранее NEWS.ru писал о том, что уязвимым к диабету второго типа человека делает сбой в синтезе инсулина. Об этом говорят результаты исследования, проведённого группой американских учёных.