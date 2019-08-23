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Специалисты из Гарвардского университета выявили зависимость между группой крови и состоянием здоровья.

Проведённое исследование показало, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резус-фактором.

Отмечается, что всего лишь 8% жителей планеты имеют такую группу крови, и её обладатели чаще других страдают от онкологических заболеваний. Кроме того, эти люди чаще всего бесплодны, но если у них рождаются дети, то всегда только одного пола.

Также обладатели AB Rh (—) подвержены инсультам, у них слабый иммунитет и проблемы с мышлением, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что онколог Елена Гудкова назвала признаки, по которым можно выявить развитие рака. Так, на появление онкологических заболеваний может указывать не проходящий в течение долгого времени кашель, охриплость голоса при отсутствии простуды и затруднения при глотании слюны. О развитии рака в толстом или тонком кишечнике может говорить частая диарея или запор.