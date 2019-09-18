https://static.news.ru/photo/9e03d608-daa0-11e9-a2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Дневной сон всего два раза в неделю может существенно снизить риск инфаркта и инсульта. Об этом заявили учёные из Лозаннского университета.

Непродолжительный дневной сон не чаще двух раз в неделю снижает риск появления инсульта и инфаркта на 48%, — приводит заявление учёных « Медикфорум ».

К такому выводу учёные пришли после восьми лет наблюдений за 3262 пациентами. Средний возраст участников исследования составил 55 лет.

Проанализировав данные, эксперты заключили, что продолжительность дневного сна может составлять всего 30 минут. При этом даже при наличии негативных факторов, например курения или избыточного веса, позитивное влияние сна на снижение риска сосудистых патологий сохраняется.

Как ранее утверждала доктор из Гетеборгского университета Мария Аберг, у людей младше 65 лет смерть в результате сердечного приступа может наступить, если в подростковом возрасте у них были проблемы с лишним весом, писал News.ru.