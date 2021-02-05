Учёные назвали простой способ продлить жизнь

https://static.news.ru/photo/bce0b39a-67bf-11eb-916f-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Японские учёные назвали простой способ значительно продлить себе жизнь и избежать лишних трат на медицинские услуги. Как оказалось, достаточно лишь совершать небольшие ежедневные прогулки.

Исследователи в течение 13 лет наблюдали за добровольцами в возрасте от 40 до 79 лет. В итоге, выяснилось, что люди, которые ежедневно гуляли хотя бы по часу, жили дольше, чем те, кто предпочитал сидеть на месте. Кроме того, физически активные люди реже обращались к врачам за помощью.

Поощрение людей к прогулке может увеличить продолжительность жизни и снизить расходы на медицинское обслуживание, особенно для мужчин, — отметили специалисты.

Для достижения наилучшего эффекта исследователи рекомендуют ходить максимально быстро. Так они советуют совершать за минуту не менее 100 шагов, передаёт Express.

Ранее NEWS.ru писал, что российские исследователи из Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили антитела против COVID-19, которые способны эффективно нейтрализовать коронавирус и могут быть использованы для создания лекарства от инфекции.

До этого сообщалось, что исследователи выявили, что дефицит витамина А связан с тяжёлым течением болезни при заражении коронавирусом. Турецкие специалисты взяли биоматериалы у здоровых людей и людей с коронавирусом, находящихся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Результаты исследований показали, что у заражённых COVID-19 в крови содержалось очень мало ретинола, который является биодоступной формой витамина А. При этом пациенты принимали препараты, не дающие этому витамину выводиться из организма.