Учёные назвали продукты, замедляющие старение мозга

Замедлить старение мозга и помешать развитию деменции поможет употребление сыра и красного вина. Об это говорят результаты исследования учёных из Университета Айовы.
В его рамках исследователи проанализировали рацион питания 1787 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Участникам предложили заполнить опросник, в котором они должны были отметить продукты и напитки, которым они отдают предпочтение.
Оказалось, что у поклонников сыра и вина когнитивные функции были более развиты даже в преклонном возрасте. Люди, которые еженедельно употребляют баранину, также показали высокие результаты в тестировании.
Правильный выбор продуктов питания может предотвратить болезнь Альцгеймера и затормозить ухудшение функций мозга в целом, — говорится в материалах исследования.
По мнению учёных, результаты их работы помогут в составлении рекомендаций по питанию для людей из группы риска,
Ранее NEWS.ru писал о том, что несмотря на то что влияние питания на мозг не так очевидно, как на тело, некоторые продукты могут привести к возникновению когнитивных проблем, предупредила Лиза Москони, доцент кафедры неврологии и радиологии Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке.