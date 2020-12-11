Учёные назвали продукты, замедляющие старение мозга

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Замедлить старение мозга и помешать развитию деменции поможет употребление сыра и красного вина. Об это говорят результаты исследования учёных из Университета Айовы.

В его рамках исследователи проанализировали рацион питания 1787 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Участникам предложили заполнить опросник, в котором они должны были отметить продукты и напитки, которым они отдают предпочтение.

Оказалось, что у поклонников сыра и вина когнитивные функции были более развиты даже в преклонном возрасте. Люди, которые еженедельно употребляют баранину, также показали высокие результаты в тестировании.

Правильный выбор продуктов питания может предотвратить болезнь Альцгеймера и затормозить ухудшение функций мозга в целом, — говорится в материалах исследования.

По мнению учёных, результаты их работы помогут в составлении рекомендаций по питанию для людей из группы риска, передаёт Express.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несмотря на то что влияние питания на мозг не так очевидно, как на тело, некоторые продукты могут привести к возникновению когнитивных проблем, предупредила Лиза Москони, доцент кафедры неврологии и радиологии Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке.