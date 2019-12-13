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Американские учёные из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете обнаружили в ходе исследования продукты, которые вызывают бессонницу. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на MedicalXpress.

Американские учёные из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете обнаружили в ходе исследования продукты, которые вызывают бессонницу. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на MedicalXpress. Исследователи выяснили, что,...