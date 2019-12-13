Американские учёные из медицинского онкологического центра Дартмут-Хичкок в штате Нью-Гемпшир выяснили, что жирная пища существенно ускоряет развитие рака молочной железы. Об этом
Кроме того, медики отметили, что ожирение также способствует увеличению риска развития рака молочной железы.
Ранее мы доказали, что жировые частицы в кровотоке могут увеличивать рост клеток рака молочной железы. Наша новая работа демонстрирует, что клетки рака молочной железы могут поглощать большие количества предварительно образованного жира из крови, используя неожиданный механизм поглощения частиц жира, называемый «эндоцитозом липопротеинов», — приводит слова доктора медицинских наук Уильяма Кинлоу издание.
Учёный добавил, что раковые клетки насыщаются этим «бесплатным обедом» и становятся неуязвимыми для лекарственных препаратов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне больше всего боятся заболеть раком. По данным опроса, 69% жителей России считают эту болезнь самой ужасной. Также они опасаются заболеть инсультом и ВИЧ больше, чем другими заболеваниями.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен