Учёные назвали продукты, способные спровоцировать онкологию

Учёные из Университета штата Юта определили перечень продуктов, употребление которых может спровоцировать развитие колоректального рака. Результаты исследования опубликовало издание MedicalXpress.
Специалисты проанализировали 45 метаанализов, чтобы изучить связь между продуктами питания и исследуемыми заболеваниями с 2006 по 2019 год. Скорректировав данные по отдельным факторам, учёные
Среди снижающих риск возникновения онкологии учёные назвали богатые клетчаткой фрукты и овощи, йогурт и добавки, содержащие кальций.
Как сообщал NEWS.ru, учёные выяснили категории людей и животных, в меньшей мере подверженных риску заболеть раком. Согласно исследованиям, до 25% людей умирают от того или иного онкологического заболевания. Подобная статистика характерна и для животных, за исключением слонов, голых землекопов и слепышей.