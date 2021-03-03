Учёные назвали продукты, способные спровоцировать онкологию

https://static.news.ru/photo/18413cec-7c32-11eb-a35d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Университета штата Юта определили перечень продуктов, употребление которых может спровоцировать развитие колоректального рака. Результаты исследования опубликовало издание MedicalXpress.

Специалисты проанализировали 45 метаанализов, чтобы изучить связь между продуктами питания и исследуемыми заболеваниями с 2006 по 2019 год. Скорректировав данные по отдельным факторам, учёные выделили 30 продуктов и добавок, которые могут влиять на риск возникновения рака. Наиболее явная негативная динамика была выявлена при регулярном употреблении спиртного и красного мяса.

Среди снижающих риск возникновения онкологии учёные назвали богатые клетчаткой фрукты и овощи, йогурт и добавки, содержащие кальций.

Как сообщал NEWS.ru, учёные выяснили категории людей и животных, в меньшей мере подверженных риску заболеть раком. Согласно исследованиям, до 25% людей умирают от того или иного онкологического заболевания. Подобная статистика характерна и для животных, за исключением слонов, голых землекопов и слепышей.